Venerdì e sabato si svolgerà a San Severino la finale del concorso musicale con 24 finalisti in gara. La manifestazione segue la masterclass di fine aprile al Cet di Mogol, che ha riscosso grande successo. L’evento, che mette in competizione giovani artisti, si svolgerà in due serate consecutive. I partecipanti si esibiranno davanti a una giuria e al pubblico, in attesa di conoscere il vincitore del contest nazionale.

Dopo lo straordinario successo della masterclass di fine aprile al Cet di Mogol, entra nel vivo il cammino del contest nazionale " Il Mio Cantico Libero ". Domenica e lunedì alle 21, piazza del Popolo a San Severino sarà il palcoscenico delle semifinali di questa importante kermesse. Il concorso, ideato da Giordano Sangiorgi, patron del Mei, e promosso dal Comitato San Francesco 800, si rivolge ad artisti under 35 con l’obiettivo di unire la musica contemporanea ai valori francescani di pace, fraternità e rispetto per la natura. Su oltre 150 candidature da tutta Italia, sono stati selezionati 24 finalisti che si sfideranno sul palco settempedano, spaziando dal cantautorato al rap fino all’elettronica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il Mio Cantico Libero" in due sere. Sfida tra 24 finalisti a San Severino

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IL MIO CANTO LIBERO - LUCIO BATTISTI - tutorial ritornello (mano destra)

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