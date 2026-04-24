Tir perde il carico sull' A30 | traffico in tilt tra San Severino e Castel San Giorgio

Stamattina si è verificato un incidente sull'A30 in direzione Caserta, tra gli svincoli di Mercato San Severino e Castel San Giorgio. Un tir ha perso parte del carico, causando rallentamenti e congestioni lungo la carreggiata. La circolazione ha subito ripercussioni significative, con veicoli fermi o in movimento molto lentamente nella zona interessata. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e garantire la sicurezza sulla strada.

Traffico in tilt, stamattina, sull'A30, in direzione Caserta, esattamente tra gli svincoli di Mercato San Severino e di Castel San Giorgio. Un tir, infatti, intorno alle 7.20 ha perso il suo carico, finito sulla carreggiata.Si tratterebbe di lastre di vetro: i veicoli, dunque, sono stati scortati.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Incidenti sull'A30, tra San Severino e Castel San Giorgio: notevoli rallentamenti al trafficoPomeriggio da dimenticare per chi è al volante sull'A30: traffico rallentato, infatti, a causa di un incidente registrato intorno alle 17, tra gli... Incidente sull'A30, tra San Severino e Castel San Giorgio: notevoli rallentamenti al trafficoPomeriggio da dimenticare per chi è al volante sull'A30: traffico rallentato, infatti, a causa di un incidente registrato intorno alle 17, tra gli...