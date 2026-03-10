San Severino | Bugno e Borgato accendono la Corsa dei Due

Oggi la Corsa dei Due Mari prende il via con la cronometro di Camaiore, ma l’attenzione si sposterà su San Severino sabato, dove si svolgerà una tappa importante. La corsa coinvolge atleti e pubblico nel territorio maceratese, creando aspettative per l’evento che si svolgerà nel cuore della città. La manifestazione rappresenta un momento di rilievo per gli appassionati di ciclismo locale.

La Corsa dei Due Mari si accende oggi con la cronometro di Camaiore, ma il vero spettacolo per il territorio maceratese si vivrà sabato a San Severino. La città settempedana ospiterà la partenza della penultima tappa, trasformando piazza del Popolo nel cuore pulsante dell’evento, con divieti di transito e sosta già attivi da venerdì pomeriggio. L’atmosfera è già quella di una grande festa ciclistica, dove l’organizzazione locale ha messo in campo tutte le risorse per accogliere i campioni del mondo. Domani pomeriggio al teatro Feronia partirà ufficialmente la macchina organizzativa con la presenza di Gianni Bugno e Giada Borgato, mentre sabato mattina gli atleti firmaranno il foglio di partenza prima di affrontare la salita verso Camerino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

