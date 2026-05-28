Il Milan si affida agli algoritmi di Retexo per il nuovo ds | spunta la candidatura di Tiago Pinto
Il Milan sta cercando un nuovo direttore sportivo e ha deciso di utilizzare gli algoritmi di Retexo, una piattaforma di analisi dati di proprietà di Charles Gould. Tra le candidature che sono emerse, spunta anche quella di Tiago Pinto. La società ha avviato questa procedura per individuare il profilo più adatto da inserire nel proprio organigramma prima della prossima stagione.
Il Milan ha avviato la ricerca del nuovo direttore sportivo affidandosi ai dati e agli algoritmi della piattaforma Retexo, di proprietà di Charles Gould, per individuare il profilo ideale da inserire nel proprio organigramma societario in vista della prossima stagione. Come rivelato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, la decisione della proprietà rossonera si è resa necessaria per coprire una delle caselle rimaste vuote dopo la rivoluzione totale scattata lunedì, che ha portato al licenziamento simultaneo di Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada, Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri all’indomani della mancata qualificazione in Champions League. 🔗 Leggi su Milanzone.it
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