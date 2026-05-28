Il Milan si affida agli algoritmi di Retexo per il nuovo ds | spunta la candidatura di Tiago Pinto

Notizia in breve

Il Milan sta cercando un nuovo direttore sportivo e ha deciso di utilizzare gli algoritmi di Retexo, una piattaforma di analisi dati di proprietà di Charles Gould. Tra le candidature che sono emerse, spunta anche quella di Tiago Pinto. La società ha avviato questa procedura per individuare il profilo più adatto da inserire nel proprio organigramma prima della prossima stagione.