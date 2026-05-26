Dopo il recente comunicato ufficiale che ha drasticamente cambiato l’assetto dirigenziale del club, il Milan sta valutando nuovamente il nome di Paratici per il ruolo di direttore sportivo. La società cerca una soluzione per riempire il vuoto lasciato dall’addio di figure chiave, mentre si concentra sulla pianificazione futura. La scelta di Paratici è tornata in discussione in seguito alle recenti novità che hanno coinvolto la dirigenza.

Dopo il terremoto di ventiquattro ore fa, con il comunicato ufficiale che ha quasi azzerato l’assetto dirigenziale e operativo del club, il Milan prova a guardare al futuro. Lo fa timidamente, in un clima surreale di rabbia e confusione, senza alcuna certezza su chi sarà chiamato a prendere decisioni. Avvolti dalla nebbia, tuttavia, alcuni nomi sembrano farsi strada: il primo è quello di Fabio Paratici, già accostato alle cronache milaniste nel recente passato. Sondato già l’anno scorso. Nel paradosso di queste ultime stagioni rossonere, accomunate dai fallimenti in campo ma anche da un modello gestionale che segue testardamente il medesimo copione, si ricorda come Paratici sia stato contattato già un anno fa. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, per il ruolo di DS spunta (di nuovo) il nome di Paratici

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Altro nome, oltre a #Paratici, da tenere li' per il ruolo di DS è quello di #Beguiristain. via @PBPcalcio | @MilanVibesIT x.com

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