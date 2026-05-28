Il Milan sta affrontando un nuovo avvio, segnato dalla crisi di un modello di business che non si collega più ai risultati sportivi. È il quarto anno sotto la gestione di Cardinale e la terza ristrutturazione societaria. La squadra ha concluso la stagione con un finale deludente, evidenziando le difficoltà di un sistema economico che fatica a sostenere le ambizioni sportive. La società sta cercando di ripartire da zero, mentre il club affronta una fase di rinnovamento.

Quarto anno dell’era Cardinale al Milan, terza rivoluzione societaria. Il disastro del finale di stagione, che ha visto il club rossonero scivolare fuori dalla zona Champions League, ha subito sortito pesanti conseguenze per il management: esonerato l’allenatore Massimiliano Allegri, ma licenziati anche il direttore tecnico Geoffrey Moncada, il direttore sportivo Igli Tare e l’amministratore delegato Giorgio Furlani. E potrebbe non essere finita qui, perché a luglio potrebbero essere ceduti sia Adrien Rabiot, centrocampista pupillo di Allegri, che Rafael Leão. Secondo la Gazzetta dello Sport, anche il regista ed ex Pallone d’Oro Luka Modri? potrebbe andarsene: il mese prossimo disputerà il Mondiale con la Croazia, ma, all’alba dei 41 anni, potrebbe decidere di ritirarsi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il Milan riparte da zero: la crisi ciclica di un modello di business scollegato dal successo sportivo

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