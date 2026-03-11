Il 11 marzo 2026 a Fiorenzuola d’Arda, Gilda Bojardi, direttrice di Interni, ha partecipato alla celebrazione della Giornata Internazionale della Donna organizzata dal Rotary Club locale. La sua presenza si è inserita in un evento pubblico dedicato alla ricorrenza, senza ulteriori dettagli su interventi o discorsi specifici.

Fiorenzuola d’Arda, 11 marzo 2026: Gilda Bojardi, direttrice di Interni, ha preso parte alla celebrazione della Giornata Internazionale della Donna organizzata dal Rotary Club locale. L’incontro ha unito il mondo del design italiano con l’impegno civico, in un territorio che va dalla Motor Valley alle fragilità ambientali dell’Appennino. L’evento si è svolto nella sede del Rotary Fiorenzuola d’Arda, presieduto da Rinaldo Onesti, con la presenza del Prefetto Distrettuale Stefano Pavesi e dell’assistente del Governatore Tiziana Meneghelli. La serata non è stata una semplice commemorazione, ma un’analisi profonda sul ruolo femminile nel settore creativo e imprenditoriale emiliano-romagnolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gilda Bojardi: dal diritto al design, un modello di successo

