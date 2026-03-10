Il Giudice Sportivo della Serie A ha inflitto al Milan una multa di 30mila euro a seguito del derby contro l’Inter. La sanzione deriva da comportamenti e episodi avvenuti durante la partita. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda specifici comportamenti dei giocatori o del club in campo. La multa rappresenta una delle sanzioni più alte emesse in questa stagione.

Giudice Sportivo Serie A, stangata importante per il Milan dopo il derby contro l’Inter. Cosa è successo e i motivi della sanzione. I dettagli. Il verdetto è arrivato puntuale, delineando il panorama disciplinare dopo l’ultimo turno di campionato. Il Giudice Sportivo Serie A, il dott. Gerardo Mastrandrea, ha ufficialmente reso note le decisioni relative alla 28ª giornata, la nona del girone di ritorno. Il capitolo più rilevante riguarda le sanzioni ai club, con una vera e propria stangata per il Milan. La società rossonera è stata colpita dalla sanzione economica più pesante del turno, dovendo versare un’ammenda totale di ben 30.000,00 euro. La cifra è suddivisa in due tronconi: 22. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Giudice Sportivo Serie A: maxi multa da 30mila euro al Milan dopo il derby con l’Inter! Il motivo e cosa è successo

