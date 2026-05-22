Federico Dimarco è il miglior giocatore della Serie A 2025-2026 | l'elenco con tutti i vincitori

Nella stagione 2025-2026, il riconoscimento di miglior giocatore della Serie A è stato assegnato a Federico Dimarco. Si tratta della prima volta che un difensore riceve questo premio. La sua prestazione in campo durante tutto l’anno ha portato a questo risultato. L’annuncio è stato reso noto attraverso un elenco ufficiale dei vincitori della stagione. Dimarco si distingue per la sua posizione e per i successi ottenuti nel corso del campionato.

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Federico Dimarco ha vinto il premio di miglior giocatore della Serie A, per la prima volta vince un difensore. Svilar, Palestra, Nico Paz, Lautaro e Yildiz gli altri premiati. Chivu miglior allenatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video DIMARCO MIGLIOR GIOCATORE DELLA SERIE A CÈ UNA CIFRA PER CUI LO LASCERESTE PARTIRE Sullo stesso argomento Dimarco miglior giocatore della serie A 2025/2026È il difensore dell’Inter Federico Dimarco il miglior giocatore della Serie A 2025/2026. Dimarco nella storia: è il miglior giocatore della Serie A 2025/2026di Alberto PetrosilliL’esterno dell’Inter Federico Dimarco premiato come MVP assoluto del campionato prima della sfida contro il Bologna Federico... Federico #Dimarco è l'MVP della Serie A 2025/2026. Dimarco premiato per la stagione pazzesca, condita da 6 gol e 18 assist (record assoluto). #SerieAEniLive x.com Con il suo assist oggi contro il Torino, Federico Dimarco ha stabilito il record di assist in una singola stagione di Serie A con 17 assist in una sola stagione. reddit Federico Dimarco è il miglior giocatore della Serie A 2025-2026: l’elenco con tutti i vincitoriA fine stagioni si assegnano i primi. Come ormai d'abitudine alla vigilia dell'ultima giornata. La Lega rende noti i nomi dei migliori calciatori della Serie A. Il migliore della stagione 2025-2026 è ... fanpage.it Federico Dimarco è l’MVP della Serie A: l’interista fissa un nuovo primatoPer la prima volta in otto edizioni dei Premi individuali di Lega Serie A, introdotti nel 2019, il miglior calciatore assoluto è un italiano. sportal.it