Federico Dimarco è il miglior giocatore della Serie A 2025-2026 | l'elenco con tutti i vincitori
Nella stagione 2025-2026, il riconoscimento di miglior giocatore della Serie A è stato assegnato a Federico Dimarco. Si tratta della prima volta che un difensore riceve questo premio. La sua prestazione in campo durante tutto l’anno ha portato a questo risultato. L’annuncio è stato reso noto attraverso un elenco ufficiale dei vincitori della stagione. Dimarco si distingue per la sua posizione e per i successi ottenuti nel corso del campionato.
Federico Dimarco ha vinto il premio di miglior giocatore della Serie A, per la prima volta vince un difensore. Svilar, Palestra, Nico Paz, Lautaro e Yildiz gli altri premiati. Chivu miglior allenatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
DIMARCO MIGLIOR GIOCATORE DELLA SERIE A CÈ UNA CIFRA PER CUI LO LASCERESTE PARTIRE
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