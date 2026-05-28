Il miglior giocatore della NBA, Shai Gilgeous-Alexander, è stato accusato di simulare o accentuare i contatti durante le partite. Le critiche arrivano da vari osservatori e si riferiscono alle azioni dei giocatori degli Oklahoma City Thunder, squadra di cui fa parte. Non ci sono state smentite ufficiali e le accuse riguardano comportamenti durante le giocate, con alcuni che ritengono che il giocatore possa usare tali tattiche per ottenere vantaggi.

Molti accusano Shai Gilgeous-Alexander di accentuare o fingere certi contatti, e i suoi Oklahoma City Thunder di essere aiutati dagli arbitri Quest’anno il giocatore di basket canadese Shai-Gilgeous Alexander è stato nominato per la seconda volta consecutiva MVP (cioè miglior giocatore) della NBA. Alla sua squadra, i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, manca una vittoria contro i San Antonio Spurs per raggiungere le finali del torneo. Da ormai due anni, Alexander e la sua squadra sono insomma quelli da battere, e lo stanno dimostrando anche nella serie spettacolare ed equilibrata contro gli Spurs, nella quale sono in vantaggio per 3 vittorie a 2 (chi vince per prima 4 partite, passa il turno). 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il miglior giocatore della NBA è anche il suo miglior simulatore?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La TOP 10 dei MIGLIORI GIOCATORI NBA (2025)

Notizie e thread social correlati

Così l’Iran caccia il suo miglior giocatore dai Mondiali per una foto con il “nemico”L'Iran ha deciso di escludere dal Mondiale il suo miglior calciatore, Sardar Azmoun, dopo che è stata diffusa una sua foto insieme a una persona...

La classifica di Altroconsumo del miglior cibo per cani: Bao di Esselunga il “miglior acquisto”, bocciato Miglior Cane Special Menu con pollo e verdureRecentemente, Altroconsumo ha pubblicato una classifica sui migliori cibi per cani disponibili in Italia.

Temi più discussi: Dimarco è l'MVP della stagione. Tutti i premi; Gli MVP della Serie A Enilive 2025/2026; Serie A 2025/26, svelati i migliori giocatori. Ecco i premi ruolo per ruolo; Federico Dimarco è il miglior giocatore della Serie A 2025-2026: l’elenco con tutti i vincitori.

Corvino ormai raccoglie elogi per prassi, ma a sto giro il capolavoro è solo e soltanto dell’uomo seduto in panchina (sprovvisto del miglior giocatore della squadra da, bo, novembre?) x.com

Serie A 25/26, Dimarco è il miglior giocatore della stagione: ecco tutti gli altri premiLa Lega Serie A ha comunicato che a vincere il premio di migliore giocatore della stagione è Federico Dimarco. gonfialarete.com

Reus è stato il miglior giocatore del Dortmund nel secolo attuale? reddit

Serie A, assegnati i premi della stagione | L’Inter vince l’MVP e il miglior attaccante (22 maggio 2026)Assegnati i premi dei migliori giocatori della stagione 2025/2026 di Serie A. Dimarco vince l'MVP e Lautaro Martinez il Miglior Attaccante ... ilsussidiario.net