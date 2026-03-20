Così l’Iran caccia il suo miglior giocatore dai Mondiali per una foto con il nemico

L'Iran ha deciso di escludere dal Mondiale il suo miglior calciatore, Sardar Azmoun, dopo che è stata diffusa una sua foto insieme a una persona considerata un nemico dal governo. Azmoun, che ha segnato 57 gol in 91 partite con la nazionale dal 2014, è stato rimosso dalla squadra ufficiale in seguito a questa vicenda. La scelta ha suscitato molte reazioni nel mondo del calcio.

Sardar Azmoun è uno dei migliori calciatori iraniani. È autore di 57 gol in 91 presenze con la sua nazionale dal suo debutto nel 2014. Attualmente gioca nello Shabab Al-Ahli dopo aver costruito gran parte della sua carriera nello Zenit di San Pietroburgo ( 79 presenze e 52 gol ) e nel Bayer Leverkusen. Al suo attivo anche 23 presenze e tre gol nel campionato italiano, dove ha indossato la maglia della A.S. Roma. Eppure è stato espulso dalla nazionale. Per un presunto atto di slealtà nei confronti del governo, secondo quanto riportato dai media iraniani. E anche se è il calciatore più popolare in Iran, ora la sua partecipazione ai Mondiali 2026 è a rischio La foto che inguaia Azmoun. 🔗 Leggi su Open.online

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