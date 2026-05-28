Il Mezzogiorno protagonista della nuova green economy
Le regioni del Sud affrontano nuove sfide ambientali legate alla gestione dei rifiuti e alla transizione energetica. Sono in corso progetti di sviluppo per aumentare l’efficienza dei sistemi di raccolta e smaltimento, con investimenti pubblici e privati. Numerose iniziative puntano alla creazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, come solare e eolico. Le autorità locali stanno anche promuovendo incentivi per aziende e cittadini coinvolti in pratiche sostenibili.
Le grandi sfide ambientali che interessano le regioni del Sud, dalla gestione dei rifiuti alla transizione energetica, dalle bonifiche alla rigenerazione urbana, dalla tutela delle risorse idriche alla salute e alle nuove politiche europee legate alla decarbonizzazione, sono al centro del Green Med Symposium, in corso alla Stazione Marittima di Napoli. Giunto alla settima edizione, l’evento, organizzato da Ricicla TV insieme ad Ecomondo, ha chiamato a confronto istituzioni, imprese, utilities, consorzi, università ed esperti sui grandi temi della transizione ecologica e lo sviluppo sostenibile. “Con il Green Med Napoli diventa la capitale delle politiche ambientali di tutto il Sud. 🔗 Leggi su Formiche.net
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