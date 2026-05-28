il mezzogiorno protagonista della nuova green economy

Notizia in breve

Le regioni del Sud affrontano nuove sfide ambientali legate alla gestione dei rifiuti e alla transizione energetica. Sono in corso progetti di sviluppo per aumentare l’efficienza dei sistemi di raccolta e smaltimento, con investimenti pubblici e privati. Numerose iniziative puntano alla creazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, come solare e eolico. Le autorità locali stanno anche promuovendo incentivi per aziende e cittadini coinvolti in pratiche sostenibili.