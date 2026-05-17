Pescara Piazza Salotto diventa il cuore della green economy | arriva Ecomob

A Pescara, in Piazza Salotto, si svolge l'evento Ecomob, dedicato alla promozione della green economy. Durante l'iniziativa si discute di come cambierà la mobilità in regione, con particolare attenzione alla ciclabilità. Sono presenti anche attività pratiche organizzate dall'ACI, che offrono ai visitatori un percorso esperienziale nel centro storico. L'evento coinvolge cittadini e rappresentanti delle istituzioni, che partecipano a incontri e dimostrazioni sul tema della mobilità sostenibile.

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?? Punti chiave Come cambierà la mobilità in Abruzzo dopo il dibattito sulla ciclabilità? Cosa si può imparare con il percorso esperienziale dell'ACI in piazza? Chi sono le aziende che riceveranno il premio Greennovation quest'anno? Come influenzerà lo swap party il consumo responsabile dei cittadini??? In Breve Evento dal 22 al 24 maggio con 400 espositori in Piazza Salotto. Gianluca Giallorenzo e Matteo Marino coordinano workshop, podcast e attività RethinkMob. Percorsi ACI con occhia . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pescara, Piazza Salotto diventa il cuore della green economy: arriva Ecomob ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sanremo, la piazza diventa cuore della salute: successo per la prevenzioneLa città di Sanremo ha vissuto questa mattina una giornata di intensa partecipazione collettiva, con l’obiettivo di accorciare le distanze tra la... Arriva il truck ’Banca del Cuore’. Screening gratuiti in piazza AmendolaSiena si prepara ad una tre giorni dedicata alla prevenzione cardiaca con il truck Banca del Cuore. Pescara, la città si prepara alla finale. Ma niente maxischermo in Piazza SalottoPescara si sta preparando nel migliore dei modi ad ospitare la finale di ritorno dei playoff di Serie C in programma sabato sera contro la Ternana. Una gara, quella dell'Adriatico, che potrebbe ... tuttomercatoweb.com