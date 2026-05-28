Il mese del Niballo si avvicina e sono già 250 le persone iscritte al FantaPalio. Ieri, in municipio, sono state presentate le iniziative legate alla tradizione. Tra gli eventi, è stato mostrato il drappo del Palio, il premio principale, realizzato dall’artista Rava. La presentazione ha coinvolto gli organizzatori e gli appassionati, che hanno potuto vedere da vicino il simbolo della competizione.

Ieri sono state presentate in municipio le manifestazioni legate al Niballo. Il premio più ambito, il drappo del Palio, è stato illustrato dall’artista Rava. Il podestà della giostra ha invece spiegato come funzionano i nuovi spareggi in caso di parità dopo le 20 tornate. Sono inoltre stati presentati i nuovi costumi di Giallo e Verde. La Bigorda si disputerà sabato 13 giugno alle 21, il Palio domenica 28 giugno alle 18. Con l’arrivo di giugno a Faenza tornano i colori dei cinque rioni e gli appuntamenti all’insegna di gare e socialità. Ieri, al Ridotto del teatro Masini, il programma di quest’anno è stato presentato dal sindaco appena rieletto Massimo Isola e dalla coordinatrice organizzativa della manifestazione Benedetta Diamanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il mese del Niballo è alle porte. Già 250 iscritti al FantaPalio

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