Milano Marathon un mese al via | iscritti e numeri record ecco tutte le novità

A un mese dalla Milano Marathon, il numero di iscritti ha raggiunto record storici, con molte persone che si sono già iscritte alla corsa. Paolo Bellino, amministratore delegato e direttore generale di Rcs Sports & Events, ha annunciato che l’evento sarà una grande festa e ha anticipato che in futuro l’obiettivo è arrivare a 20.000 partecipanti. Sono state presentate anche alcune novità per questa edizione.

Milano Marathon edizione n. 24 meno un mese. L'appuntamento è fissato per domenica 12 aprile, con il via alle 8.15. L'ormai tradizionale evento cittadino, griffato Wizz Air per la terza volta consecutiva e come sempre organizzato da Rcs Sports & Events, presentato in Sala Alessi, a Palazzo Marino, con Cristina Fantoni quale moderatrice, può già celebrare diversi record. Quello del numero di partecipanti, per esempio: gli iscritti, a oggi, sono circa 14.000 (contro i 10.250 dello scorso anno), con il tetto dei 15.000, quindi, quale possibile obiettivo. Addirittura il 65% arriverà dall'estero (nel 2025 fu il 56%), con il 23% di donne.