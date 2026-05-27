Prove giuramento dei cavalieri Bigorda e Palio | si apre il mese del Niballo a Faenza
A Faenza inizia il mese dedicato al Palio del Niballo, una delle più antiche giostre medievali italiane. La tradizione prevede prove, il giuramento dei cavalieri, e la corsa denominata Bigorda. L’evento, noto anche come “Giostra del Barbarossa” o “Quintana del Niballo”, si svolge annualmente nel centro storico e rappresenta una delle celebrazioni più sentite della regione. La manifestazione si prepara ad attirare numerosi partecipanti e visitatori.
Un mese intero dedicato a una delle tradizioni più sentite del territorio. Faenza si prepara al Palio del Niballo, una delle più antiche giostre medievali d’Italia, conosciuta in origine come “Giostra del Barbarossa” o “Quintana del Niballo”. Il calendario ufficiale della rievocazione storica. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Palio del Niballo: presentato il calendario delle gare
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