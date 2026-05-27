Prove giuramento dei cavalieri Bigorda e Palio | si apre il mese del Niballo a Faenza

Notizia in breve

A Faenza inizia il mese dedicato al Palio del Niballo, una delle più antiche giostre medievali italiane. La tradizione prevede prove, il giuramento dei cavalieri, e la corsa denominata Bigorda. L’evento, noto anche come “Giostra del Barbarossa” o “Quintana del Niballo”, si svolge annualmente nel centro storico e rappresenta una delle celebrazioni più sentite della regione. La manifestazione si prepara ad attirare numerosi partecipanti e visitatori.