Il mercato immobiliare di Milano frena bruscamente | crolla la domanda soprattutto d' affitto

Notizia in breve

Nel primo trimestre del 2026, il mercato immobiliare di Milano ha registrato un calo significativo sia nelle compravendite che nelle locazioni. La domanda di immobili, in particolare per gli affitti, è diminuita drasticamente rispetto ai periodi precedenti. La tendenza si discosta dalla crescita generale del settore immobiliare a livello nazionale, con una contrazione delle attività di compravendita e di affitto nella città.