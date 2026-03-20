Turismo a Rimini boom delle case in affitto | il 45% in più Metà dei nostri ospiti è straniera la nuova legge frena il mercato

Nel 2025, i dati Istat evidenziano un incremento del 45% nelle case in affitto a Rimini, con circa il 10% dei turisti che ha scelto sistemazioni alternative come camping, agriturismi e bed and breakfast. La maggior parte degli ospiti proviene da paesi stranieri, mentre la nuova legge ha influenzato il mercato immobiliare locale. La tendenza si riflette in un aumento complessivo dell’offerta di alloggi temporanei nella zona.

Rimini, 19 marzo 2026 – Questa casa. è un albergo. Lo dicono i dati Istat: nel 2025, tra i turisti arrivati nel Riminese, quasi uno su 10 ha scelto di soggiornare in case (soprattutto), camping, agriturismi e b&b. Le strutture extralberghiere hanno fatto registrare l’anno scorso ben 1.924.807 presenze (i pernottamenti) delle 15.621.185 complessive nella nostra provincia. Mentre le presenze negli hotel sono rimaste stabili, quelle nelle strutture extralberghiere sono salite del 17,4%. E per quanto riguarda le case affittate ai turisti, l’aumento è stato ancora più elevato: il 45% in più del 2024, con oltre un milione di presenze. Le 5 mostre... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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