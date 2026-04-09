Nel corso del 2025, il mercato immobiliare di alta gamma in Italia ha registrato un aumento della domanda del 6,3%, accompagnato da una crescita dei prezzi compresa tra l’1,3% e l’1,9%. A Milano, il valore al metro quadrato ha raggiunto i 27.000 euro, segnando un incremento rispetto alle cifre degli anni precedenti. Questi dati confermano l’andamento positivo del settore nel segmento del lusso immobiliare.

Il mercato immobiliare di alta gamma in Italia mostra una vitalità sorprendente, con un incremento della domanda del 6,3% registrato nel corso del 2025 e valori che vedono i prezzi salire tra l’1,3% e l’1,9%. Mentre Milano si distacca nettamente con quotazioni che toccano i 27.000 euro al metro quadro, il resto del Paese offre scenari diversificati che spaziano dalle località montane alle coste mediterranee, attirando sia capitali domestici che internazionali. Geografie del valore: dalla metropoli milanese alle eccellenze costiere. Milano si conferma la capitale indiscussa del settore premium, agendo come motore finanziario e culturale. Qui le transazioni riguardano immobili nuovi o oggetto di ristrutturazione con prezzi medi compresi tra i 10. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lusso immobiliare: boom di domanda e Milano vola a 27.000 €/mq

Verona, boom del lusso immobiliare: centro storico oltre i 6000€/mq, residenti a rischio esclusione.Verona vive un momento di vivace dinamismo nel mercato immobiliare, con prezzi in crescita in quasi tutte le zone della città.

Immobiliare lusso ed extra lusso, cresce la domanda internazionale: la classifica delle zone più richiesteRoma, 5 marzo 2026 – Nel 2025 il mercato immobiliare di fascia alta in Italia conferma la propria solidità e mostra segnali di ulteriore evoluzione.

MERCATO IMMOBILIARE: NESSUNO NE PARLA | LA BOLLA 2026

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