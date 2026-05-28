Il Menù del Biodistretto Etrusco Romano | al Paolo Baffi studenti protagonisti tra cucina territorio e sostenibilità

Gli studenti sono stati protagonisti dell’evento “Il Menù del Biodistretto Etrusco Romano”, svoltosi presso l’Istituto. La manifestazione ha visto coinvolti giovani in attività di cucina, legate al territorio e alla sostenibilità, con un focus sulla promozione di prodotti locali e pratiche rispettose dell’ambiente. L’iniziativa ha messo in evidenza il ruolo degli studenti nel promuovere pratiche alimentari consapevoli e sostenibili, attraverso laboratori e dimostrazioni pratiche.

Fiumicino, 28 maggio 2026 – Cucina, territorio, formazione e sostenibilità. Sono stati questi i fili conduttori dell’evento “Il Menù del Biodistretto Etrusco Romano”, che si è svolto presso l’ I.I.S. Paolo Baffi di Fiumicino, coinvolgendo studenti, docenti, istituzioni ed esperti del settore in una giornata dedicata alla valorizzazione delle eccellenze locali. L’iniziativa, sviluppata nell’ambito del progetto TERSA, ha avuto come protagonisti gli studenti dell’istituto, impegnati in un concorso di cucina ispirato ai prodotti del Biodistretto Etrusco Romano. Un’occasione per mettere insieme competenze professionali, creatività e conoscenza del territorio, trasformando la scuola in uno spazio di confronto tra formazione, cultura gastronomica e produzioni locali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fiumicino, il Menù del Biodistretto Etrusco Romano: gli studenti del Paolo Baffi protagonistiA Fiumicino, uno degli istituti scolastici locali ha coinvolto gli studenti in un progetto legato alla cucina e alla promozione del territorio.

Fiumicino, gli studenti del Paolo Baffi ai fornelli per il Menù del Biodistretto Etrusco RomanoGli studenti del liceo Paolo Baffi di Fiumicino hanno preparato un menù dedicato al Biodistretto Etrusco Romano.

Temi più discussi: Il menù del Biodistretto Etrusco Romano studenti in gara all’ I.I.S. Baffi; Sergio Estivi; Il femminicidio e la violenza di genere: problema relazionale, incontro pubblico il 29 maggio.

Il biodistretto del prosecco Docg è più vicino, ePromuovere lo sviluppo del biologico nelle sue diverse forme è importante per elaborare uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, alla compatibilità ambientale e alla valorizzazione ... ilgazzettino.it

Il biodistretto del Docg La strada è tracciataCONEGLIANO - (L.A.) Conegliano promotore e capofila del biodistretto nell'area del prosecco Docg. È uno dei punti fermi nel programma della giunta (distruibuito ai consiglieri) e in particolare ... ilgazzettino.it