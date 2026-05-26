Fiumicino gli studenti del Paolo Baffi ai fornelli per il Menù del Biodistretto Etrusco Romano
Gli studenti del liceo Paolo Baffi di Fiumicino hanno preparato un menù dedicato al Biodistretto Etrusco Romano. La mattinata è stata dedicata alla cucina e alla valorizzazione del territorio, con i giovani impegnati in diverse sessioni pratiche. Sono stati coinvolti nel realizzare piatti tradizionali e nell’apprendere tecniche di cucina legate alle produzioni locali. L’attività si è svolta in un contesto di formazione e sensibilizzazione.
Fiumicino, 26 maggio 2026 – Una mattinata dedicata alla cucina, alla valorizzazione del territorio e alla formazione delle nuove generazioni. Si svolgerà il prossimo 28 maggio 2026, presso l’ I.I.S. Paolo Baffi di Fiumicino, l’evento “Il Menù del Biodistretto Etrusco Romano”, iniziativa che vedrà protagonisti gli studenti dell’Istituto in una competizione culinaria ispirata ai prodotti e alle tradizioni del territorio. L’appuntamento, in programma dalle ore 11:00 alle 13:00 presso la sede dell’Istituto in Via Lorenzo Bezzi 51, unirà cultura, enogastronomia e sostenibilità in un percorso che coinvolgerà istituzioni, esperti, docenti e studenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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