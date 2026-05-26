Fiumicino gli studenti del Paolo Baffi ai fornelli per il Menù del Biodistretto Etrusco Romano

Notizia in breve

Gli studenti del liceo Paolo Baffi di Fiumicino hanno preparato un menù dedicato al Biodistretto Etrusco Romano. La mattinata è stata dedicata alla cucina e alla valorizzazione del territorio, con i giovani impegnati in diverse sessioni pratiche. Sono stati coinvolti nel realizzare piatti tradizionali e nell’apprendere tecniche di cucina legate alle produzioni locali. L’attività si è svolta in un contesto di formazione e sensibilizzazione.