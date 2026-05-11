Fiumicino il Menù del Biodistretto Etrusco Romano | gli studenti del Paolo Baffi protagonisti

A Fiumicino, uno degli istituti scolastici locali ha coinvolto gli studenti in un progetto legato alla cucina e alla promozione del territorio. Durante una mattinata, i giovani hanno partecipato alla creazione di un menù dedicato al Biodistretto Etrusco Romano, un'iniziativa volta a valorizzare le produzioni locali e le tradizioni culinarie della zona. L'evento si è svolto il 11 maggio 2026 e ha visto la partecipazione attiva degli studenti.

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Fiumicino, 11 maggio 2026 – Una mattinata dedicata alla cucina, alla valorizzazione del territorio e alla formazione delle nuove generazioni. Si svolgerà il prossimo 28 maggio 2026, presso l’ I.I.S. Paolo Baffi di Fiumicino, l’evento “Il Menù del Biodistretto Etrusco Romano”, iniziativa che vedrà protagonisti gli studenti dell’Istituto in una competizione culinaria ispirata ai prodotti e alle tradizioni del territorio. L’appuntamento, in programma dalle 11.00 alle 13.00 presso la sede dell’Istituto in via Lorenzo Bezzi 51, unirà cultura, enogastronomia e sostenibilità in un percorso che coinvolgerà istituzioni, esperti, docenti e studenti. La manifestazione si aprirà con i saluti istituzionali della dirigente scolastica prof.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fiumicino, Servizi Civici S.p.A apre le porte agli studenti dell’Istituto Paolo BaffiFiumicino, 16 marzo 2026 – Promuovere la piena consapevolezza del ruolo strategico che i tributi locali rivestono per l’erogazione dei servizi alla... Teatro Romano, Giornata Mondiale della Poesia: protagonisti gli studentiTempo di lettura: < 1 minutoIn occasione della Giornata Mondiale della Poesia, il Teatro Romano di Benevento promuove un evento per celebrare il...