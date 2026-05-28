Il matrimonio impossibile è realtà Alonge e Di Rosa | Insieme per amore di Agrigento

L'accordo tra Dino Alonge e Giuseppe Di Rosa è realtà. La conferenza stampa di questa mattina ha certificato quello che fino a pochi giorni fa sembrava impossibile: il candidato civico, protagonista di una battagliera opposizione al centrodestra negli ultimi ani, arrivato terzo con 3.456 voti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A girl returns with her phoenix son for an inheritance and meets a CEO by accident!

Notizie e thread social correlati

Agrigento, Di Rosa punta sul ballottaggio: ‘Siamo una realtà su cui contareA Agrigento, un candidato ha annunciato di puntare al ballottaggio, affermando che il suo gruppo rappresenta una realtà su cui si può contare.

Dalla task force rifiuti al porto turistico: il piano strutturale di Alonge per la rinascita di AgrigentoIl piano strutturale presentato da Alonge prevede interventi che vanno dalla gestione dei rifiuti alla realizzazione di un porto turistico.