Dalla task force rifiuti al porto turistico | il piano strutturale di Alonge per la rinascita di Agrigento

Il piano strutturale presentato da Alonge prevede interventi che vanno dalla gestione dei rifiuti alla realizzazione di un porto turistico. La proposta si inserisce nel percorso di rilancio della città, con un’attenzione particolare alle iniziative di sviluppo urbano e infrastrutturale. AgrigentoNotizie continua a seguire da vicino il dibattito elettorale locale, offrendo ai cittadini approfondimenti sui programmi dei candidati sindaco.

AgrigentoNotizie, come sempre, sta seguendo la campagna elettorale e offre alla cittadinanza la possibilità di conoscere meglio i candidati sindaco e i loro programmi. Rispettando le regole imposte dalla par condicio, ecco - la pubblicazione avviene seguendo l'ordine alfabetico degli aspiranti.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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