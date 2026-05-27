Agrigento Di Rosa punta sul ballottaggio | ‘Siamo una realtà su cui contare
A Agrigento, un candidato ha annunciato di puntare al ballottaggio, affermando che il suo gruppo rappresenta una realtà su cui si può contare. Si discute ora di come i 3.456 voti ottenuti possano influenzare l’esito finale e di quale tra i due sfidanti, Sodano e Alonge, riuscirà a ottenere l’appoggio civico. Restano aperti i segnali su quale delle due figure possa beneficiare di questa eventuale alleanza.
? Domande chiave Come influenzeranno i 3.456 voti di Di Rosa il ballottaggio?. Chi tra Sodano e Alonge riuscirà a ottenere l'appoggio civico?. Perché il voto disgiunto ha cambiato lo scenario elettorale ad Agrigento?. Quali compromessi proporranno i candidati per conquistare il bacino di Di Rosa?.? In Breve Di Rosa raccoglie 3.456 voti personali contro i 990 delle sue liste.. Le liste civiche non raggiungono la soglia di sbarramento del 5%.. Di Rosa apre al dialogo con i candidati Sodano e Alonge.. Il voto disgiunto trasforma Di Rosa nell'ago della bilancia per il ballottaggio.. A seguito dell’acquisizione definitiva dei risultati elettorali ad Agrigento, Giuseppe Di Rosa ha aperto a una possibile collaborazione con i candidati del ballottaggio, Michele Sodano e Dino Alonge, mettendo al centro la forza della sua componente civica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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