Gucci diventa sponsor principale dell’Alpine in Formula 1. La casa di moda italiana ha annunciato il suo coinvolgimento nel campionato di massimo livello motoristico, segnando un’inedita collaborazione tra moda e sport motoristici. La partnership prevede la presenza del marchio sulle vetture e sui materiali promozionali della scuderia. La decisione rappresenta un passo importante nel settore, combinando il mondo dell’alta moda con il mondo delle corse automobilistiche.

FIRENZE – Una rivoluzione totale nel mondo dei motori e dello stile, un asse clamoroso tra l’alta moda italiana e la massima categoria automobilistica. Gucci entra ufficialmente in Formula 1 e lo fa dalla porta principale, diventando il nuovo title partner del team Alpine a partire dalla stagione 2027. La celebre maison fiorentina del lusso prenderà il posto della compagnia svizzera Bwt, storica azienda legata alla scuderia che per anni ha caratterizzato le monoposto francesi con la sua celebre livrea rosa. Dal 2027, la scuderia di proprietà del colosso Renault – e attualmente guidata sul piano strategico da Flavio Briatore – cambierà radicalmente pelle e identità, scendendo in pista con il nome ufficiale di Gucci Racing Alpine. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il marchio Gucci sbarca in Formula 1: sarà lo sponsor principale dell’Alpine

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