Gucci sbarca in Formula 1 storico accordo con Alpine Briatore | Ne sono orgoglioso

Notizia in breve

Gucci ha annunciato una partnership con il team di Formula 1 Alpine, diventando il suo nuovo “title partner”. È la prima volta che un marchio di lusso entra nel campionato di alta velocità come sponsor principale di una scuderia di vertice. La collaborazione è stata annunciata il 27 maggio 2026. Un dirigente del team ha commentato l’accordo, mentre un ex dirigente ha espresso orgoglio per questa novità nel mondo dell’automobilismo sportivo.