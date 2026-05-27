Gucci sbarca in Formula 1 storico accordo con Alpine Briatore | Ne sono orgoglioso
Gucci ha annunciato una partnership con il team di Formula 1 Alpine, diventando il suo nuovo “title partner”. È la prima volta che un marchio di lusso entra nel campionato di alta velocità come sponsor principale di una scuderia di vertice. La collaborazione è stata annunciata il 27 maggio 2026. Un dirigente del team ha commentato l’accordo, mentre un ex dirigente ha espresso orgoglio per questa novità nel mondo dell’automobilismo sportivo.
Firenze, 27 maggio 2026 – Gucci entra nella Formula 1. La casa di moda fiorentina ha annunciato oggi la partnership con Alpine Formula One Team che porta per la prima volta un marchio del lusso come “title partner” di una scuderia che compete al vertice dell'automobilismo sportivo. A partire dal Campionato del Mondo di Formula 1 2027 il team correrà con il nome di Gucci Racing Alpine Formula One Team, con i colori di Gucci. https:sport.quotidiano.netformula1da-kimi-a-kimi-il-104e4dd7 La chiave per portare il marchio sulle quattro ruote è stata Gucci Racing, nuova piattaforma di business con un suo logo dedicato, in cui il celebre motivo della G di Gucci si affianca al marchio Gucci Racing. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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