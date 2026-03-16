A Monticelli Terme le vie del centro si rifanno il look

A Monticelli Terme sono in corso lavori di riqualificazione delle strade centrali e delle vie che collegano il paese alla frazione. In particolare, in questi giorni sono interessate via San Geminiano, via Morzola e via Ponticelle, dove sono stati avviati i cantieri per interventi di ristrutturazione e miglioramento delle superfici stradali. Le operazioni coinvolgono le strade principali del centro e quelle di collegamento alla frazione.

Proseguono i cantieri a Monticelli Terme. In questi giorni a essere interessate sono le strade del centro e le vie comunali che portano alla frazione, ovvero via San Geminiano, via Morzola e via Ponticelle. In particolare gli interventi, per un investimento di circa 16 mila euro, riguardano il rifacimento della segnaletica orizzontale, come attraversamenti pedonali e fasce di arresto. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. "La compagnia di polizze è fallita e i nostri investimenti sono spariti. Offerto un rimborso ridicolo, ora facciamo causa" La farmacista di Parma a un anziano paziente: “Impossibile prenotare la sua visita dermatologica, non c’è posto da anni” 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Anche le Poste di Monticelli si rifanno il look: lavori al via il 7 gennaio Monticelli Terme: al via il cantiere del PolivalenteHanno preso ufficialmente, a Monticelli, i lavori di riqualificazione del Centro Polivalente. Altri aggiornamenti su Monticelli Terme Temi più discussi: Terme Monticelli vs Bagnolese 0-0; Muore all'improvviso Massimo Campanini, casaro e sportivo: aveva 57 anni; ASD MONTICELLI 1960 – MONTECAVOLO 0-1 Le interviste ai due allenatori Seconda Categoria Girone D; Emio Incerti confermato vicepresidente di Federalberghi Emilia-Romagna con delega al termale. Massimo Campanini, casaro sportivo di Monticelli Terme, è morto a 57 anni cos’è successo? La morte improvvisa, il rapporto con lo sport, l’ultimo salutoSi può raccontare una persona partendo dal profumo del latte caldo?Nel caso di Massimo Campanini, 57 anni, casaro e sportivo del Parmense, la sua storia passa proprio da lì: dalle latterie di provinci ... alphabetcity.it Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a MONTICELLI TERME sabato 9 settembreRitorna nel Parmense e in Emilia il mercato di qualità più famoso d’Italia. Si potranno ammirare le ormai mitiche boutique a cielo aperto in Via Montepelato Gli Ambulanti di Forte dei Marmi: le ... ilrestodelcarlino.it Al via il progetto , domani 13 Marzo il primo dei due appuntamenti in programma a Monticelli Terme - facebook.com facebook