Primo Maggio a Piacenza e Monticelli il lavoro dignitoso torna al centro delle piazze

Da ilpiacenza.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Primo Maggio 2026 sarà celebrato con eventi a Piacenza e Monticelli organizzati da Cgil, Cisl e Uil. Il focus principale delle manifestazioni sarà il lavoro dignitoso, che torna al centro delle attenzioni delle organizzazioni sindacali nel territorio. Le iniziative coinvolgeranno diverse piazze e prevedono incontri e momenti di confronto dedicati ai diritti dei lavoratori. La giornata si svolgerà senza particolari variazioni rispetto alle edizioni precedenti.

Sarà il tema del lavoro dignitoso a segnare le iniziative del Primo Maggio 2026 promosse da Cgil, Cisl e Uil anche nel territorio piacentino. La presentazione è stata fatta dai segretari generali della Cgil Ivo Bussacchini, della Cisl Michele Vaghini e della Uil Francesco Bighi nel corso di una.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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