il mammografo che fa la differenza raccolta fondi per il san gerardo

Notizia in breve

La Brianza sta organizzando una raccolta fondi per acquistare un mammografo innovativo destinato all’ospedale San Gerardo. La campagna coinvolge social e comunità locali per sostenere questa iniziativa. L’obiettivo è migliorare le servizi di diagnostica e assistenza alle pazienti. La donazione servirà a dotare l’ospedale di apparecchiature all’avanguardia nel settore della prevenzione del tumore al seno. La raccolta prosegue con l’obiettivo di raggiungere la cifra necessaria.