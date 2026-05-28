Il mammografo che fa la differenza Raccolta fondi per il San Gerardo
La Brianza sta organizzando una raccolta fondi per acquistare un mammografo innovativo destinato all’ospedale San Gerardo. La campagna coinvolge social e comunità locali per sostenere questa iniziativa. L’obiettivo è migliorare le servizi di diagnostica e assistenza alle pazienti. La donazione servirà a dotare l’ospedale di apparecchiature all’avanguardia nel settore della prevenzione del tumore al seno. La raccolta prosegue con l’obiettivo di raggiungere la cifra necessaria.
Dai social al letto del paziente, la Brianza si mobilità per donare un mammografo innovativo al San Gerardo. Parte la nuova sfida di #EasyMonza, che ha deciso di aiutare l’associazione “PerLe Noi” di Lesmo per un obiettivo straordinario: acquistare e regalare un mammografo di ultima generazione alla Diagnostica Senologica dell’Irccs San Gerardo di Monza. Questo macchinario permette di eseguire biopsie Cem guidate (Contrast enhanced mammography), tecnologia che consente di vedere anche quelle microlesioni difficili da rilevare con esami tradizionali. In pratica, tutto ciò significa poter fare diagnosi molto più mirate e precise e individuare in anticipo possibili tumori: in questa battaglia il tempo fa tanta differenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Si parla di: Il mammografo che fa la differenza. Raccolta fondi per il San Gerardo; La Brianza si mobilita per comprare il macchinario che esegue le biopsie impossibili.
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