Il San Gerardo fa scuola nella cura del tumore al fegato che ha una recidiva del 70%

Il tumore al fegato rappresenta una delle forme più aggressive di tumore dell’apparato digerente, con una percentuale di recidiva che si aggira attorno al 70 per cento dopo l’intervento chirurgico. La struttura sanitaria di riferimento ha ottenuto risultati significativi nel trattamento di questa patologia, che spesso si ripresenta anche dopo la rimozione. La recidiva rappresenta una sfida costante per medici e pazienti, rendendo fondamentale l’approccio multidisciplinare e le strategie di follow-up.

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