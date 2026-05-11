Il San Gerardo fa scuola nella cura del tumore al fegato che ha una recidiva del 70%
Il tumore al fegato rappresenta una delle forme più aggressive di tumore dell’apparato digerente, con una percentuale di recidiva che si aggira attorno al 70 per cento dopo l’intervento chirurgico. La struttura sanitaria di riferimento ha ottenuto risultati significativi nel trattamento di questa patologia, che spesso si ripresenta anche dopo la rimozione. La recidiva rappresenta una sfida costante per medici e pazienti, rendendo fondamentale l’approccio multidisciplinare e le strategie di follow-up.
È uno dei tumori più gravi dell’apparato digerente. Un tumore che, una volta rimosso, presenta comunque un’alta percentuale di recidiva: in 7 pazienti su 10 ritorna. Si tratta del tumore del fegato. Il nuovo modo di affrontare il tumore al fegatoUn tumore che necessita di un nuovo approccio anche.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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