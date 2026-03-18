cfioretino parte la raccolta fondi per il restauro delle vetrate della chiesa di san francesco

Arezzo, 18 marzo 2026 – È iniziata ufficialmente la campagna di raccolta fondi per finanziare il restauro delle vetrate della Chiesa di San Francesco. L’iniziativa coinvolge cittadini e associazioni locali che vogliono contribuire alla conservazione di uno dei monumenti più importanti della città. La raccolta durerà diverse settimane e si svolge attraverso varie modalità di donazione.

Arezzo, 18 marzo 2026 – Parte ufficialmente la raccolta fondi per il restauro delle vetrat e della Chiesa di San Francesco. Castiglion Fiorentino, “Premio Alloro - Cento Mete d’Italia” dal 2017, continua la sua attività nella valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale. “Nell'ottavo centenario della morte di San Francesco, ci vogliamo dedicare alla nostra Chiesa dedicata al Santo che necessita di alcune interventi. In particolare una delle vetrate della facciata fu adeguatamente ristrutturata, mentre l'altra per mancanza di fondi fu rimontata con un vetro provvisorio. Chiunque volesse dare un contributo economico per questo tipo di intervento o altre donazioni potrà chiedere maggiori informazioni inviando una mail all'indirizzo dedicato: restaura@comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - C.Fioretino, parte la raccolta fondi per il restauro delle vetrate della Chiesa di San Francesco

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