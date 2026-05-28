Il malore a un passo dalla vittoria poi il crollo | Sinner sconfitto in 5 set da Cerundolo a Parigi
Jannik Sinner è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros 2026, sconfitto in cinque set da Juan Manuel Cerundolo. Durante il match, il tennista italiano ha accusato un malore e problemi di stomaco, che lo hanno rallentato nel corso della partita. Dopo aver condotto con due set a uno, Sinner ha subito la rimonta dell’avversario e ha concluso il quinto set con un punteggio sfavorevole.
AGI - Jannik Sinner è fuori dal Roland Garros 2026. Il numero uno del mondo va ko in cinque set contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo dopo aver accusato un malessere e problemi di stomaco nel corso del match contro il sudamericano. Sinner sta male alla fine del terzo set. L'altoatesino conduceva 6-3 6-2 5-1 quando ha iniziato a non sentirsi più bene. L'azzurro è rientrato negli spogliatoi per farsi misurare la pressione, ma da lì Cerundolo ha ribaltato tutto, vincendo il terzo parziale 7-5 e portando il match al quinto set dopo aver dominato il quarto (6-1). Il crollo di Sinner nel set decisivo. Nell'ultimo set Sinner si è confermato ancora a corto di energie ed è stato costretto a cedere 3-6 2-6 7-5 6-1 6-1, dopo t re ore e 31 minuti di gioco, rimandando così la chiusura del Career Grand Slam alla prossima stagione. 🔗 Leggi su Agi.it
Sinner, malore al Roland Garros: il crollo a un passo dalla vittoria del terzo set
Notizie e thread social correlati
Il caldo stende Sinner a Parigi. Jannik sconfitto in 5 set da Cerundolo dopo un maloreJannik Sinner è stato sconfitto in cinque set da Juan Manuel Cerundolo al Roland Garros 2026.
Sinner è fuori dal Roland Garros: battuto dal caldo infernale. Il malore a un passo dalla vittoria, poi il crollo: Cerundolo vince al quintoJannik Sinner è stato eliminato al Roland Garros dopo aver subito un malore causato dal caldo.
Temi più discussi: Roland Garros, Sinner-Tabur: il gesto di sportività prima del match; Per Sinner un vantaggio esordire di sera? Caldo torrido a Parigi e il malore di Ruud; Roland Garros nel caos per il caldo record: malori tra giocatori, colpita anche una raccattapalle; Roland Garros stregato per Sinner: malore e rimonta choc di Cerundolo. Jannik fuori al secondo turno.
Clamoroso al #RolandGarros: Jannik #Sinner accusa un malore per il caldo: Devo vomitare. Dopo due set di vantaggio arriva la rimonta di Cerundolo e l’eliminazione dell’azzurro da Parigi. #Tennis #ATP #Cerundolo #LazioPress x.com
SINNER OUT DA PARIGI Dopo 30 partite consecutive vinte, Sinner perde contro Cerundolo ed esce dal Roland Garros! Decisivo un malore accusato già da fine terzo set nel quale era a un passo da vincere il match terminato 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6 #Cor facebook
Sinner eliminato, clamoroso a Parigi: il caldo, il malore e il vomito. Cambia tutto a un game dalla vittoria, cosa è successoImprovvisamente Jannik Sinner si è fermato. Dopo aver dominato il match contro Juan Manuel Cerundolo per due set, ed essere stato sul 5-1 nel terzo set, ad un game dalla ... ilmattino.it
Il punteggio di Jannik Sinner prima del malore: vittoria a un passo, poi il crollo al Roland Garros e l’eliminazioneJannik Sinner era a un passo dal vincere il match di secondo turno del Roland Garros contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Il numero 1 del mondo aveva ... oasport.it
SINNER NEL CAOS: MALORE, MISTERO E TRIONFO STORICO A ROMA! reddit