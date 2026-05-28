Jannik Sinner è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros 2026, sconfitto in cinque set da Juan Manuel Cerundolo. Durante il match, il tennista italiano ha accusato un malore e problemi di stomaco, che lo hanno rallentato nel corso della partita. Dopo aver condotto con due set a uno, Sinner ha subito la rimonta dell’avversario e ha concluso il quinto set con un punteggio sfavorevole.

AGI - Jannik Sinner è fuori dal Roland Garros 2026. Il numero uno del mondo va ko in cinque set contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo dopo aver accusato un malessere e problemi di stomaco nel corso del match contro il sudamericano. Sinner sta male alla fine del terzo set. L'altoatesino conduceva 6-3 6-2 5-1 quando ha iniziato a non sentirsi più bene. L'azzurro è rientrato negli spogliatoi per farsi misurare la pressione, ma da lì Cerundolo ha ribaltato tutto, vincendo il terzo parziale 7-5 e portando il match al quinto set dopo aver dominato il quarto (6-1). Il crollo di Sinner nel set decisivo. Nell'ultimo set Sinner si è confermato ancora a corto di energie ed è stato costretto a cedere 3-6 2-6 7-5 6-1 6-1, dopo t re ore e 31 minuti di gioco, rimandando così la chiusura del Career Grand Slam alla prossima stagione. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il malore a un passo dalla vittoria poi il crollo: Sinner sconfitto in 5 set da Cerundolo a Parigi

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Sinner, malore al Roland Garros: il crollo a un passo dalla vittoria del terzo set

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Il caldo stende Sinner a Parigi. Jannik sconfitto in 5 set da Cerundolo dopo un maloreJannik Sinner è stato sconfitto in cinque set da Juan Manuel Cerundolo al Roland Garros 2026.

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