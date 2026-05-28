Il lungomare di Ostia | barriere concessioni e progetto Parco del Mare al centro dell’inchiesta di Tv7

Il lungomare di Ostia è al centro di un’inchiesta di “Tv7” in programma venerdì 29 maggio. La trasmissione si concentrerà sulle barriere installate lungo la spiaggia, le concessioni affidate e il progetto del Parco del Mare. La puntata andrà in onda a mezzanotte su Rai 1. La questione riguarda la gestione delle aree balneari e le decisioni prese in questi ambiti.

Ostia, 28 maggio 2026 – Ostia e il suo mare negato finiscono al centro dell’inchiesta di “Tv7”, in onda venerdì 29 maggio a mezzanotte su Rai 1. Il titolo del servizio è “Il Mare Fuori” e racconta il lungo confronto sul futuro del litorale romano, dopo decenni di occupazione del bene demaniale e di accessi limitati alla spiaggia. L’inchiesta parte dalla decisione del Comune di Roma di rimuovere le barriere fisiche e sociali che, nel tempo, hanno impedito l’uso libero del mare. Il lungomare di Ostia viene raccontato come un vero e proprio “lungomuro”, segnato da strutture, recinzioni e opere che hanno modificato il rapporto tra la città e il suo litorale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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