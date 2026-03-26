Parco Don Diana al via il progetto di riqualificazione Nuovi spazi inclusivi stop a tutte le barriere

È iniziata la fase operativa del progetto di riqualificazione del Parco Don Diana, un intervento volto a creare spazi più inclusivi e privi di barriere architettoniche. L’intervento fa parte di un piano più ampio della Provincia di Caserta, orientato allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione degli spazi pubblici. L’obiettivo è migliorare le condizioni dell’area verde attraverso interventi concreti.

Un intervento approvato dalla Provincia di Caserta, il presidente dell'Assise Ferraro: "Risultato straordinario di tutta l'amministrazione" Un intervento concreto per il futuro del Parco Don Diana. È ufficialmente entrata nella fase operativa la riqualificazione dell’area verde, inserita nel più ampio piano della Provincia di Caserta dedicato allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione degli spazi pubblici. "Questo intervento rappresenta un traguardo importante per la nostra comunità – dichiara Ferraro – ma soprattutto è il frutto di una progettazione che parte da lontano, costruita grazie all’impegno dell’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Parco Don Diana, al via il progetto di riqualificazione. "Nuovi spazi inclusivi, stop a tutte le barriere" Articoli correlati Parco Magnolia, al via la conferenza dei servizi per il progetto di riqualificazioneIl Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti ha convocato per martedì 3 febbraio la conferenza dei servizi chiamata a esprimersi sul piano di... Ospedale di Sapri: via libera al progetto per i nuovi reparti e la riqualificazioneDopo vent'anni, via libera dall'Asl al progetto da 6 milioni per l'adeguamento dell'ospedale. Contenuti utili per approfondire Parco Don Diana al via il progetto di... Temi più discussi: Premio don Peppe Diana- Per amore del mio popolo a Bruno Mazza; Premio Don Diana 2026 a don Peppino Esposito, Bruno Mazza e Maria Francesca Mariano; Un milione di euro per gli impianti sportivi delle Municipalità per Napoli Capitale Europea dello Sport 2026; In pizzeria chi Porta Pazienza trova ogni giorno un menù fatto di inclusione. Ad Atena Lucana un parco giochi intitolato a don Peppe DianaÈ stato intitolato a Don Peppe Diana, il parroco simbolo della lotta anticamorra, il nuovo parco giochi comunale di Viale Kennedy ad Atena Lucana, in provincia di Salerno. Il taglio del nastro ha ... ansa.it Premio don Peppe Diana- Per amore del mio popolo a Bruno MazzaCaivano. C’è un pezzo del Parco Verde, nella sedicesima edizione del Premio Nazionale Don Peppe Diana – Per amore del mio popolo. msn.com PREMIO NAZIONALE DON DIANA 'PER AMORE DEL MIO POPOLO’ - 2026 *Bruno Mazza, Don Peppino Esposito, Maria Francesca Mariano MENZIONE PER *Celeste Romero, Libreria 'Il Dono', Teatro patologico* PREMIO SPECIALE a don Armando Broccol - facebook.com facebook