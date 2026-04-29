Parco del Mare di Ostia | si parte con i cantieri

Da cdn.ilfaroonline.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantiere per il Parco del Mare di Ostia è stato avviato, segnando l'inizio di una nuova fase del progetto dopo diversi anni di attese e pianificazioni. La realizzazione prevede interventi di riqualificazione lungo la costa, con l'obiettivo di migliorare gli spazi pubblici e l'accessibilità alla zona. La prima fase dei lavori è stata ufficialmente avviata in data odierna, coinvolgendo le imprese incaricate delle opere.

Ostia, 29 aprile 2026 – Il Parco del Mare di Ostia entra nella fase operativa. Dopo anni di ipotesi, rendering e discussioni, il progetto “parte”. Lo ha detto all’Adnkronos l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, a margine del consiglio straordinario del X Municipio. “Adesso stiamo facendo degli incontri con la Regione Lazio e con l’Anas proprio per definire gli ultimi particolari e il cronoprogramma, da dove e come cominciare, senza ovviamente alcun tipo di impatto sulla stagione balneare”, ha spiegato Veloccia. Poi l’annuncio: “La notizia però è che si parte: lasciamo per un attimo le discussioni, i rendering, i progetti, le idee, le proposte e i buoni intendimenti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Parco del Mare di Ostia: come, dove e perchè con Franco Pirone

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