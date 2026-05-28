’Il leudo racconta’ Viaggio di mare e cooperazione

Il leudo, imbarcazione storica simbolo degli scambi nel Mar Ligure, partirà oggi dall’Isola Gallinara. La navigazione si concluderà il 17 giugno a Bastia, attraversando le acque di confine tra Italia e Corsica. La missione rappresenta un viaggio di mare e cooperazione tra le due sponde, mantenendo viva la tradizione della navigazione e degli scambi commerciali storici. La barca seguirà un percorso che collega le due località costiere.

Un viaggio all’insegna della cooperazione transfrontaliera e della tradizione. È quello che compirà il leudo, la storica imbarcazione, manifesto degli scambi commerciali che venivano effettuati nel Mar Ligure, che partirà oggi dall’Isola Gallinara e arriverà il 17 giugno a Bastia. Nel mezzo le tappe di Bergeggi, Genova, Santa Margherita Ligure, Portofino, La Spezia, Portovenere, Lerici, Cinque Terre e Massa. Questo l’itinerario de “Il leudo racconta”, l’iniziativa comunitaria che ha l’obiettivo di sensibilizzare i territori su argomenti di comune interesse, raccontando le attività portate avanti da Liguria, Toscana, Sardegna, Corsica e Costa Azzurra nell’ambito del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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