Un evento dedicato alla tradizione e alla cooperazione transfrontaliera si svolgerà a Marina di Massa. La manifestazione, intitolata “Il leudo racconta”, prevede esposizioni e dimostrazioni di imbarcazioni tradizionali. La giornata coinvolgerà artigiani e appassionati, con attività pratiche e visite alle imbarcazioni storiche. La manifestazione si terrà nel fine settimana, con accesso gratuito e orari ancora da definire.

Un viaggio all’insegna della cooperazione transfrontaliera e della tradizione. È quello che compirà il leudo (nella foto), la storica imbarcazione, ’manifesto’ degli scambi commerciali che venivano effettuati nel Mar Ligure, che partirà il 28 maggio dall’Isola Gallinara e arriverà il 17 giugno a Bastia. Nel mezzo, fra le varie tappe, toccherà anche Marina di Massa il 12 e 13 giugno. Si tratta dell’itinerario de ’Il leudo racconta’, l’iniziativa comunitaria che ha l’obiettivo di sensibilizzare i territori su argomenti di comune interesse, raccontando le attività portate avanti da Liguria, Toscana, Sardegna, Corsica e Costa Azzurra nell’ambito del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Il leudo racconta’ sbarca anche a Marina di Massa

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