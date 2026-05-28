Il legale di Jaber ha annunciato che oggi incontrerà il suo assistito in carcere, mentre la famiglia sta arrivando in Italia. Nel frattempo, un uomo residente in Germania ha contattato l’avvocato, esprimendo grande preoccupazione per il fratello detenuto. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulle condizioni o sul motivo del fermo. La situazione resta sotto attenzione, con le parti coinvolte che attendono aggiornamenti ufficiali.

"Sono stato contattato da Mossab Naggay, che abita in Germania: si è detto molto preoccupato per il fratello Jaber. Fu lui ad accompagnarlo in Italia dopo l’espulsione decisa dalle autorità tedesche. Mi ha confermato che i genitori si stanno organizzando per venire a trovare il figlio in Italia". A dirlo è Maurizio Colotto, avvocato difensore del 22enne arrestato giovedì scorso in via Roma per l’ipotesi di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Portato nel carcere della Pulce, martedì è stato trasferito nell’istituto penitenziario di un’altra città: "Domani (oggi, ndr) – annuncia il legale – andrò a fargli visita nella struttura che lo accoglie". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il legale di Jaber: "Oggi lo incontrerò in carcere. La sua famiglia sta arrivando in Italia per lui"

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