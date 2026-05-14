Giulio morto a 9 anni Il Vescovo | Preghiamo per lui e per la sua famiglia Oggi la camera ardente sabato i funerali

Da ecodibergamo.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragica perdita ha colpito una famiglia dopo la morte di un bambino di nove anni. Oggi si svolge la camera ardente, mentre i funerali sono programmati per sabato. Il Vescovo ha invitato a pregare per il bambino e la sua famiglia. Don Vincenzo Pasini ha ricordato il bambino, sottolineando il forte legame con il fratello e il rapporto molto speciale tra loro. La comunità si stringe intorno ai familiari in questo momento di dolore.

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IL DOLORE. Il ricordo di Don Vincenzo Pasini: «Era molto legato al fratello, tra loro c’era un rapporto davvero speciale». Sul banco i fiori e i bigliettini dei compagni di classe. Nel tardo pomeriggio la camera ardente a Brembate Sopra, sabato i funerali a Bergamo. «In questo momento provo i vostri sentimenti. E vi invito a vivere questa Messa con attenzione, tutti, dai più piccoli agli adulti. Vi invito a entrare nel vostro cuore. Dio ci ha dato un cuore, ed è lì che stanno le cose importanti: quelle belle e quelle brutte, quelle tristi e quelle gioiose. Ed è lì che stanno i sentimenti più profondi. Con questi sentimenti vogliamo pregare per Giulio, per la sua famiglia, e per il cuore di ciascuno di noi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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