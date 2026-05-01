Il fondo Lone Star completa l’acquisizione della chimica di RadiciGroup

Lone Star Funds ha annunciato di aver concluso l'acquisizione della divisione chimica di RadiciGroup attraverso una società affiliata di Lone Star Fund XII, L.P. L'operazione rappresenta la finalizzazione di un accordo di compravendita tra le parti coinvolte, senza ulteriori dettagli sui termini finanziari o sulle modalità di gestione futura. L'acquisto riguarda specificamente le attività chimiche della società italiana.

Lone Star Funds (“Lone Star”) ha annunciato che una società affiliata di Lone Star Fund XII, L.P. ha completato l’acquisizione di RadiciGroup, con le sue aree di business High Performance Polymers e Specialty Chemicals, e ha firmato accordi vincolanti per l’acquisizione di DOMO Engineered Materials (“DOMO EM”), una divisione del gruppo DOMO, con il closing previsto a breve. L’acquisizione simultanea e altamente complessa di queste attività riunirà due piattaforme consolidate per creare un compounder globale indipendente di primo livello (tier-1). La futura realtà combinata beneficerà di un portafoglio prodotti ampio e complementare, di una presenza geografica estesa e di maggiori capacità per servire una vasta gamma di mercati finali, tra cui automotive, edilizia, beni di consumo e applicazioni industriali.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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