il gruppo folk li zampitt alla festa della chiesa stella di manfredonia

Notizia in breve

Il gruppo Folk “Li Zampitt” ha partecipato alla Festa della Chiesa Stella di Manfredonia domenica 31 maggio. L’evento si è svolto nel pomeriggio e ha visto la presenza del gruppo musicale che ha eseguito brani tradizionali. La manifestazione si è tenuta in una piazza centrale della città, con pubblico presente e coinvolto. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante l’evento.