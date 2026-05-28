Il gruppo Folk Li Zampitt alla Festa della Chiesa Stella di Manfredonia
Il gruppo Folk “Li Zampitt” ha partecipato alla Festa della Chiesa Stella di Manfredonia domenica 31 maggio. L’evento si è svolto nel pomeriggio e ha visto la presenza del gruppo musicale che ha eseguito brani tradizionali. La manifestazione si è tenuta in una piazza centrale della città, con pubblico presente e coinvolto. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante l’evento.
Domenica 31 maggio in occasione della Festa Maria Santissima del Mare Chiesa Stella Manfredonia, i ragazzi dell’Istituto Pascoli–Forgione–Melchionda–De Bonis di San Giovanni Rotondo con il loro gruppo Folk “Li Zampitt” alle 19.30 piazzale Chiesa stella, animeranno con canti e balli tradizionali della nostra terra. Codinatore del evento Ciro Murgo IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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