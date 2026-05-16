Festa di Maria Santissima Stella del mare a Manfredonia

A Manfredonia si sta svolgendo la celebrazione dedicata a Maria Santissima Stella del mare, con una manifestazione religiosa che coinvolge numerosi fedeli. Durante l’evento, è presente un rappresentante della Chiesa di alto livello, identificato come cardinale, che ha partecipato alle cerimonie e alle processioni organizzate in città. La giornata include momenti di preghiera e tradizionali riti religiosi, attirando la partecipazione di cittadini e devoti provenienti anche da fuori regione.

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con il ricordo dell'anniversario di Fondazione della Parrocchia e dell'Ordinazione Sacerdotale del Parroco don Alessandro Gambuto presenzia i festeggiamenti Sua Eminenza Rev.ma Signor Cardinale • Dal 22 al 30 maggio novena in preparazione alla festa predicata dai Sacerdoti della diocesi. • ore 19.30 Sul piazzale della Chiesa (zona sagrato) Spettacolo Folk del Gruppo Popolare "I ZAMBITTE" ad opera degli alunni delle scuole medie di San Giovanni Rotondo. • ore 17.30 Giro della Banda Cittadina Città di Manfredonia per le strade del quartiere. • ore 18.30 Accoglienza dell'E.mo Card. Bassetti sul piazzale della Parrocchia. • ore 19.30 Santa Messa solenne in onore di Maria Santissima Stella del mare presieduta dal Cardinale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Festa di Maria Santissima Stella del mare a Manfredonia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Alla Santissima Community Hub, primo appuntamento con “La santissima domenica — festa analogica”Nel cuore di Napoli, tra i Quartieri Spagnoli e Montesanto, La Santissima Community Hub continua il suo percorso di rigenerazione urbana e culturale... Preghiera del mattino, 21 Marzo 2026: affidiamoci a Maria SantissimaIniziamo questo sabato affidandoci al Cuore Immacolato di Maria con la preghiera del mattino: sia Lei la nostra luce e sostegno a ogni passo del... Felice festa della Madonna di Pompei con Papa Leone PP XIV e San Bartolo Longo. Ave Maria, ora pro nobis! Oggi 8 Maggio ricorre la festa della Beata Vergine Maria del Rosario. Recitiamo la supplica, per chiedere a Maria Santissima la grazia x.com La Nostra Santissima Theotokos reddit Festa Madonna delle Grazie, al via l’organizzazione: ok a luminarie, bancarelle e fuochi pirotecnici. Incognita location per le giostreLa macchina organizzativa della storica Festa in onore di Maria SS. delle Grazie è ufficialmente partita. La Giunta del Comune di Benevento, con una delibera approvata ieri, ha dato il via agli indiri ... ntr24.tv Chiaramonte Gulfi, al via la festa di Maria delle GrazieA Chiaramonte Gulfi al via i festeggiamenti per Maria Santissima delle Grazie tra processioni e celebrazioni religiose. quotidianodiragusa.it