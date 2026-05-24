Il 29 30 e 31 maggio la Festa di Maria Santissima Stella del Mare a Manfredonia
Dal 29 al 31 maggio si è svolta a Manfredonia la Festa di Maria Santissima Stella del Mare. L’evento ha visto la partecipazione del Cardinale, che ha presieduto le celebrazioni religiose. Durante la manifestazione sono state svolte messe e processioni, coinvolgendo la comunità locale e i devoti. La festa si è conclusa con un momento di preghiera e l’offerta di fiori alla statua della Madonna.
con il ricordo dell'anniversario di Fondazione della Parrocchia e dell'Ordinazione Sacerdotale del Parroco don Alessandro Gambuto presenzia i festeggiamenti Sua Eminenza Rev.ma Signor Cardinale • Dal 22 al 30 maggio novena in preparazione alla festa predicata dai Sacerdoti della diocesi. • ore 19.30 Sul piazzale della Chiesa (zona sagrato) Spettacolo Folk del Gruppo Popolare "I ZAMBITTE" ad opera degli alunni delle scuole medie di San Giovanni Rotondo. • ore 17.30 Giro della Banda Cittadina Città di Manfredonia per le strade del quartiere. • ore 18.30 Accoglienza dell'E.mo Card. Bassetti sul piazzale della Parrocchia. • ore 19.30 Santa Messa solenne in onore di Maria Santissima Stella del mare presieduta dal Cardinale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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