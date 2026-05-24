il 29 30 e 31 maggio la festa di maria santissima stella del mare a manfredonia

Notizia in breve

Dal 29 al 31 maggio si è svolta a Manfredonia la Festa di Maria Santissima Stella del Mare. L’evento ha visto la partecipazione del Cardinale, che ha presieduto le celebrazioni religiose. Durante la manifestazione sono state svolte messe e processioni, coinvolgendo la comunità locale e i devoti. La festa si è conclusa con un momento di preghiera e l’offerta di fiori alla statua della Madonna.