Dalla vittoria di Venezia al blitz estivo sulle regole del gioco | il piano di Meloni sulla legge elettorale

Dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia, il governo ha annunciato un nuovo intervento sulla legge elettorale. Il piano prevede modifiche alle norme attuali, con l’obiettivo di cambiare il sistema di voto. La proposta è stata presentata a pochi mesi dall’esito referendario e si inserisce nel tentativo di riformare le regole elettorali. Nessuna data precisa è stata comunicata per l’approvazione definitiva.

Un bagliore di luce dopo una montagna di problemi succedutisi in seguito alla sconfitta al referendum sulla giustizia. Giorgia Meloni gioca al rilancio dopo la vittorie di Reggio Calabria e Venezia e guarda alla sfida che la preoccupa maggiormente: le elezioni Politiche del 2027. La leader di FdI. 🔗 Leggi su Today.it

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