Il Goretti è Centro per le Cardiomiopatie e consolida l' impegno per cura e diagnosi delle patologie

Da latinatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Asl di Latina ha confermato il consolidamento del Centro per le Cardiomiopatie presso l'ospedale Santa Maria Goretti, attivo da circa un anno. Il centro si occupa di diagnosi e cura di patologie cardiache.

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La Asl di Latina conferma il suo impegno nel consolidamento del Centro Cardiomiopatie, che da circa un anno è attivo all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Si tratta di una struttura che si occupa della diagnosi, della gestione clinica e del follow up dei pazienti affetti di cardiomiopatie. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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