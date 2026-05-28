Il Goretti è Centro per le Cardiomiopatie e consolida l' impegno per cura e diagnosi delle patologie

La Asl di Latina ha confermato il consolidamento del Centro per le Cardiomiopatie presso l'ospedale Santa Maria Goretti, attivo da circa un anno. Il centro si occupa di diagnosi e cura di patologie cardiache.

La Asl di Latina conferma il suo impegno nel consolidamento del Centro Cardiomiopatie, che da circa un anno è attivo all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Si tratta di una struttura che si occupa della diagnosi, della gestione clinica e del follow up dei pazienti affetti di cardiomiopatie. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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