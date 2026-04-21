Sanità innovativa arrivano le diagnosi senza bisturi | individuate patologie rare con la video capsula

All’Asp di Agrigento, l’Unità operativa di Endoscopia digestiva degli ospedali di Sciacca e Ribera si distingue per l’adozione di tecnologie innovative, tra cui la video capsula per diagnosi non invasive. Questa metodica permette di individuare patologie rare e di effettuare diagnosi più precoci rispetto ai metodi tradizionali, senza ricorrere a interventi chirurgici. La direzione dell’unità è affidata al dottore Domenico Macaluso.

Tecnologie innovative e diagnosi sempre più precoci all’Asp di Agrigento, dove l’Unità operativa di Endoscopia digestiva degli ospedali riuniti di Sciacca-Ribera, diretta dal dottore Domenico Macaluso, si conferma un punto di riferimento per l’utilizzo di metodiche avanzate e meno invasive. Tra.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Notizie correlate

Umbria, malattie rare: 9500 pazienti e oltre mille patologie trattate. "Fondamentali ricerca e diagnosi"Nel mondo si contano circa 300 milioni di malattie rare, in Europa 30 milioni, mentre in Italia le patologie a oggi conosciute sono 2 milioni.

Malattie rare, in Umbria 9500 pazienti e oltre mille patologie trattate. "Fondamentali ricerca e diagnosi"Nel mondo si contano circa 300 milioni di malattie rare, in Europa 30 milioni, mentre in Italia le patologie a oggi conosciute sono 2 milioni.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Sanità e AI: Italia leader nell’innovazione, ma le tecnologie faticano a raggiungere i pazienti; 30 anni di Humanitas: scienza, responsabilità e innovazione per la sanità del Paese; Sanità, Quintavalle (Fiaso): Dal Sud Modelli Per Il Futuro, Tra Prossimità E Innovazione; Calabria: addio al commissariamento, ora la sfida dell’innovazione.

Sanità, arrivano i rinforzi anche a Macerata: via libera a 116 assunzioni. Ecco quali figure e dove saranno destinateMACERATA Dopo Fermo e Pesaro Urbino ecco pure Macerata. La sanità provinciale potenzia l’organico con l’assunzione di 116 figure professionali. L’assessore regionale Paolo Calcinaro è stato di parola ... corriereadriatico.it

Sanità, ecco gli aumenti: in busta paga arrivano da 322 a 530 euro in piùPerugia, 15 marzo 2026 – Arrivano anche in Umbria gli effetti del rinnovo del contratto dell’area sanità 2022-2024, con ricadute dirette sulle buste paga e sulle condizioni di lavoro dei ... lanazione.it

La #sanità del Lazio si conferma un’eccellenza a livello internazionale: un'innovativa tecnica di ricostruzione mammaria microchirurgica eseguita al Policlinico Tor Vergata consente alle pazienti di tornare a casa in 24 ore. x.com

La sanità del Lazio si conferma un’eccellenza a livello internazionale. Un'innovativa tecnica di ricostruzione mammaria microchirurgica eseguita al Policlinico Tor Vergata consente alle pazienti di tornare a casa in 24 ore. Un risultato importante che certifica an - facebook.com facebook