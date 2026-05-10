Diagnosi e cura delle malattie renali l’importanza della storia clinica | focus con il prof Zoccali

Abbiamo approfondito il ruolo della storia clinica nella diagnosi e nel trattamento delle malattie renali attraverso un confronto con il professor Carmine Zoccali, membro del Renal Research Institute di New York e ex presidente della European Renal. L’intervista ha evidenziato come le informazioni raccolte durante l’anamnesi siano fondamentali per individuare correttamente le condizioni dei pazienti e definire le strategie terapeutiche più adeguate.

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