Diagnosi e cura delle malattie renali l’importanza della storia clinica | focus con il prof Zoccali
Abbiamo approfondito il ruolo della storia clinica nella diagnosi e nel trattamento delle malattie renali attraverso un confronto con il professor Carmine Zoccali, membro del Renal Research Institute di New York e ex presidente della European Renal. L’intervista ha evidenziato come le informazioni raccolte durante l’anamnesi siano fondamentali per individuare correttamente le condizioni dei pazienti e definire le strategie terapeutiche più adeguate.
Dell’importanza della storia clinica nella diagnosi e quindi nella cura delle malattie renali ne abbiamo parlato, per meglio comprendere l'argomento, con il professore Carmine Zoccali, attualmente associato al Renal Research Institute di New York City, già presidente della European Renal.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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