Notizia in breve

Durante il Giro dei Tre Comuni-Memorial, una gara di livello regionale per la categoria allievi in Toscana, si sono verificati diversi incidenti tra i partecipanti. Alcuni atleti sono caduti e hanno ricevuto assistenza medica sul posto. La corsa è proseguita senza interruzioni, e le formazioni hanno concluso la competizione secondo il programma stabilito. Nessuna informazione aggiuntiva sulle condizioni dei corridori coinvolti è stata resa nota.