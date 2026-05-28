Il Giro dei Tre Comuni
Durante il Giro dei Tre Comuni-Memorial, una gara di livello regionale per la categoria allievi in Toscana, si sono verificati diversi incidenti tra i partecipanti. Alcuni atleti sono caduti e hanno ricevuto assistenza medica sul posto. La corsa è proseguita senza interruzioni, e le formazioni hanno concluso la competizione secondo il programma stabilito. Nessuna informazione aggiuntiva sulle condizioni dei corridori coinvolti è stata resa nota.
Una delle gare più importanti in Toscana della categoria allievi è il Giro dei Tre Comuni-Memorial Silvano Marchetti organizzato dalla Ciclistica Mobilieri Ponsacco e la cui quarta edizione in programma da domenica 31 maggio a martedì 2 Giugno è stata presentata ufficialmente presso la sala consiliare del Comune di Crespina Lorenzana. Quest’anno saranno 26 le squadre presenti delle quali 12 toscane per un totale di 120 atleti di 15 e 16 anni. Tre le tappe con una cronometro individuale nella prima giornata da Acciaiolo a Lorenzana e due frazioni in linea. Durante la cerimonia di presentazione con il sindaco di Crespina Lorenzana David Bacci,... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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