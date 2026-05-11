Il 14 maggio 2026 si svolgerà la tappa del Giro d’Italia nel capoluogo napoletano, che ospiterà la corsa per il quinto anno consecutivo. In questa giornata, molte scuole situate nei comuni attraversati dalla corsa rimarranno chiuse. L’evento coinvolgerà diversi territori, con un percorso che interesserà varie località lungo la tratta. La tappa napoletana si inserisce nel calendario ufficiale della corsa rosa e prevede alcune modifiche rispetto alle edizioni precedenti.

Napoli si prepara ad accogliere ancora una volta il Giro d’Italia. Per il quinto anno di fila, infatti, la corsa rosa farà tappa nel capoluogo partenopeo: l’appuntamento è in programma giovedì 14 maggio 2026 e porterà con sé una novità importante rispetto alle edizioni precedenti. L’arrivo dei corridori non sarà infatti sul lungomare, ma nella storica Piazza del Plebiscito, scelta come traguardo conclusivo della tappa che prenderà il via da Paestum. Il percorso attraverserà numerosi centri tra le province di Salerno e Napoli prima di raggiungere la città. Secondo il programma, i ciclisti entreranno nell’area napoletana intorno alle 15.30 passando da Palma Campania, mentre l’arrivo nel cuore di Napoli è previsto verso le 17.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giro d’Italia, il percorso del 14 maggio: l’elenco dei comuni con le scuole chiuse

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